Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася емоціями після того, як не змогла повернутися в Україну.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років Гвоздьова взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, кілька місяців Ілона Гвоздьова працювала в Грузії, на місцевих "Танцях з зірками". Коли прийшов час їхати, виявилося, що у них з чоловіком позитивний тест на covid-19 і тепер вони залишилися на ізоляції в Грузії. На кадрах Ілона Гвоздьова поділилася емоціями щодо цієї ситуації.

"Я ось що думаю, може всі випадковості не випадкові та сьогодні ми не повинні були сісти в літак, тому залишилися в Грузії", - висловилася Ілона Гвоздьова.

"Добре, що світ не без добрих людей і старий друг чоловіка допоміг по першому ж дзвінку та організував нам наше подальше перебування в Грузії. Також я дуже вдячна людям з проєкту, які підтримують, переживають і допомагають. Іраклі Макацарія тобі дуже вдячна за підтримку. Приємно, що я не одна в чужій країні", - висловила свою подяку Ілона Гвоздьова.

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