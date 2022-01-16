Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась эмоциями после того, как не смогла вернуться в Украину.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, несколько месяцев Илона Гвоздева работала в Грузии, на местных "Танцях з зірками". Когда пришло время уезжать, оказалось, что у них с мужем положительный тест на covid-19 и теперь они остались на изоляции в Грузии. На кадрах Илона Гвоздева поделилась эмоциями относительно этой ситуации.

"Я вот что думаю, может все случайности не случайны и сегодня мы не должны были сесть в самолет, поэтому остались в Грузии", — высказалась Илона Гвоздева.

"Хорошо, что мир не без добрых людей и старый друг мужа помог по первому же звонку и организовал нам наше дальнейшее пребывание в Грузии. Также я очень благодарна людям с проекта, которые поддерживают, переживают и помогают. Иракли Макацария тебе очень благодарна за поддержку. Приятно, что я не одна в чужой стране", — высказала свою благодарность Илона Гвоздева.

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