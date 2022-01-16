Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева, которая является популярной украинской танцовщицей и несколько лет назад побеждала на шоу "Танці з зірками", сейчас стала хореографом-постановщиком в грузинском варианте проекта.
Илона Гвоздева находится в Грузии вместе с мужем Иваном Хомячуком, с которым у нее сын и дочка. Разлука с детьми стала для хореографа большим испытанием, однако она продлится из-за внезапного заболевания Гвоздевой.
На своей странице в Инстаграм хореограф сообщила, что зха сутки до возращения домой узнала, что у нее ковид.
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Илона Гвоздева очень расстроилась, что не сможет сейчас увидеть детей.
При этом муж решил остаться с ней в Грузии.
«У мужа негативный, у меня – позитивный. Муж отменил рейс свой, и сказал, что будет со мной и мы вместе вернемся к детям, и вместе все это переживем», - рассказала хореограф.
Илона Гвоздева старается не отчаиваться и искать позитивные моменты.
Напомним, Гвоздева перед отъездом из Украины поставила 6-летней дочке серьезное условие: «Впервые в жизни я так…»
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