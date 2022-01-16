Як пише Politeka.net, Софія Ротару є легендарною радянською та українською співачкою, яка отримала безліч звань і нагород як в Україні, так і за її межами. У 2021 році зірка отримала звання Національної легендою України. Зараз артистці 74 роки, але вона продовжує творити і вести активно сторінку в Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.

Софія опублікувала нове фото у себе на сторінці. На ньому зірка виглядала дуже молодо незважаючи на вік. Як можна зрозуміти, це була обкладинка нового синглу Ротару - "Зимова ніч".

"...Я не боюся

Зими дихання.

Зігріють нас

Мої бажання.

Дорогі мої! Для вас моя нова пісня вже на всіх цифрових майданчиках!

Слухайте і діліться своїми враженнями", - написала Ротару.

Внучка зірки-Соня Євдокименко відразу прокоментувала пост, поставивши червоні сердечка.

Син Ротару-Руслан Євдокименко теж поставив сердечко під фото мами.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Величезне спасибі за таку чудову пісню! спасибі за вашу працю! ми вас любимо", " спасибі, Софія Михайлівна за приголомшливу пісню!!!!", "Боже яка ви красива", " яка гарна пісня! Софія Михайлівна, спасибі вам!", "Софія Михайлівна, Добрий день пісня приголомшливо красива, спасибі вам велике за такі емоції які ви даруєте".

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засвітила інтер'єр розкішної кімнати в особняку співачки під Києвом

Також Politeka писала, що син Ротару показав, як зима прикрасила їх розкішний особняк під Києвом

А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару пожартувала над чоловіком, розсмішивши українців



