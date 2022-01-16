Как пишет Politeka.net, София Ротару является легендарной советской и украинской певицей, которая получила множество званий и наград как в Украине, так и за ее пределами. В 2021 году звезда получила звание Национальной легендой Украины. Сейчас артистке 74 года, но она продолжает творить и вести активно страничку в Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.

София опубликовала новое фото у себя на страничке. На нем звезда выглядела очень молодо несмотря на возраст. Как можно понять, это была обложка нового сингла Ротару - "Зимняя ночь".

"…Я не боюсь

Зимы дыхания.

Согреют нас

Мои желания.

Дорогие мои! Для вас моя новая песня уже на всех цифровых площадках!

Слушайте и делитесь своими впечатлениями", - написала Ротару.

Внучка звезды - Соня Евдокименко сразу прокомментировала пост, поставив красные сердечка.

Сын Ротару - Руслан Евдокименко тоже поставил сердечко под фото мамы.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Огромное спасибо за такую замечательную песню! спасибо за Ваш труд! мы Вас любим", "Спасибо, София Михайловна за потрясающую песню!!!!", "Боже какая вы красивая", "Какая красивая песня! София Михайловна, спасибо Вам!", "София Михайловна, добрый день Песня потрясающе красивая, Спасибо Вам большое за такие эмоции которые вы дарите".

Напомним, внучка Софии Ротару засветила интерьер роскошной комнаты в особняке певицы под Киевом

Также Politeka писала, что сын Ротару показал, как зима украсила их роскошный особняк под Киевом

А еще Politeka сообщала, что племянница Ротару подшутила над мужем, рассмешив украинцев



