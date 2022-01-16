Як передає Politeka.net, Степан (Сергій) Казанін є популярним актором "Квартал 95" і ведучим. Він, як і багато коміків, прославився завдяки своїй участі у КВН, після чого, почав світитися в багатьох гумористичних проектах. Артист вже 28 років у шлюбі з дизайнером Наталією.
Так, на цей раз дружина Казаніна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Наталія Казаніна показала, як відпочиває на Мальдівах. На ній шикарне легке червоне плаття з квітковим візерунком, а на тлі дружини Казаніна шикарний захід.
"Чим смачніше десерт, тим швидше він має властивість закінчуватися... А так хочеться добавочки! Наприклад, прохолодного, як вода Індійського океану, ванільного морозива зі спекотною, як мальдівське Сонце, цукровою карамеллю...", - поділилася Наталія Казаніна.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка красуня", "Десерти такі, так... Фото вогонь", "Наталя, яке фото👏 👏 і ви Красуня, і небо, і море".
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