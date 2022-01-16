Жена известного артиста и актера из "Квартал 95" Степана Казанина - Наталья похвасталась видом на фоне шикарного заката на Мальдивах.

Как передает Politeka.net, Степан (Сергей) Казанин является популярным актером "Квартал 95" и ведущим. Он, как и многие комики, прославился благодаря своему участию в КВН, после чего, начал светиться во многих юмористических проектах. Артист уже 28 лет в браке с дизайнером Натальей.

Так, на этот раз жена Казанина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Наталья Казанина показала, как отдыхает на Мальдивах. На ней шикарное легкое красное платье с цветочным узором, а на фоне жены Казанина шикарный закат.

"Чем вкуснее десерт, тем быстрее он имеет свойство заканчиваться... А так хочется добавочки! К примеру, прохладного, как вода Индийского океана, ванильного мороженого с жаркой, как мальдивское солнце, сахарной карамелью…", — поделилась Наталья Казанина.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какая красотка", "Десерты такие, да... Фото огонь", "Наталья, какое фото👏👏 И вы красавица, и небо, и море".

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