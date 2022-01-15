Как пишет Politeka.net, Наталия и Степан Казанин (Сергей настоящее имя, - прим. ред.) в браке с 1993 года. У пары есть два ребенка - Степан, который родился в 98-м, а также Петро, который появился на свет в 10-м году. Наталия решила не отставать от звездного мужа и активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На фото Казанина была в мини-купальнике и стильной шляпке. Звезда сидела в воде, улыбаясь для фото.
"Вечно бы медитировала в этой большой взрослой песочнице…", - написала Наталья.
Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
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"Красотулька", "Наташа, с радостью соглашусь. Хорошего отдыха и медитаций", "Ооо, я тоже", "Хорошая песочница", "Я бы тоже...".
Напомним, звезда «Квартала 95» Казанин вместе с женой вызвали восторг кадрами с Мальдив
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