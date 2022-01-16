Як пише Politeka.net, комік поділився новими кадрами в Instagram. Еллерт розповів, що батьки на вихідних повинні приділяти особливу увагу своїм дітям. На кадрах він приїхав забирати свою єдину дочку, Еліну, з її занять в гуртку.
"Мені здається вихідні для батьків створені для того, щоб возити дітей на якісь секції, заняття...Привіт люба!", - вимовляє Еллерт, коли його дочка сідає в машину.
"Капець!",- вимовляє, в свою чергу, дівчинка.
Гуморист тут же поцікавився у дочки, що сталося.
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На наступному відео Еля вже вирішила докладніше розповісти, чим займалася.
"Здається, у мене підростає юний філософ", - вимовляє Еллерт, переводячи камеру на дочку.
"Весь світ – театр, а люди в ньому – актори. Вчора була у психолога, сьогодні пішла на акторську майстерність – яка іронія", - з сарказмом в голосі розповіла Еля.
Все це час Еллерт виглядав дуже задоволеним своєю донькою і її почуттям гумору.
Відзначимо, що після фіналу шоу "Холостячки" Еллерт і Мішина продовжували будувати відносини близько року, проте в минулому році пара оголосила про своє розставання. З тих пір знаменитості намагаються уникати питань про свої стосунки.
Нагадаємо, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом зізналася, чи не шкодує про Тригубенка.
Як повідомляла Politeka, Рибак з "Холостячки" задумав щось нове, Еллерт у справі.
Також Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, з ким проводить свої вихідні.