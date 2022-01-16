Відомий український гуморист і переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт показав, чим зайнятий у свій вихідний, який проводить з найдорожчою людиною.

Як пише Politeka.net, комік поділився новими кадрами в Instagram. Еллерт розповів, що батьки на вихідних повинні приділяти особливу увагу своїм дітям. На кадрах він приїхав забирати свою єдину дочку, Еліну, з її занять в гуртку.

"Мені здається вихідні для батьків створені для того, щоб возити дітей на якісь секції, заняття...Привіт люба!", - вимовляє Еллерт, коли його дочка сідає в машину.

"Капець!",- вимовляє, в свою чергу, дівчинка.

Гуморист тут же поцікавився у дочки, що сталося.

На наступному відео Еля вже вирішила докладніше розповісти, чим займалася.

"Здається, у мене підростає юний філософ", - вимовляє Еллерт, переводячи камеру на дочку.

"Весь світ – театр, а люди в ньому – актори. Вчора була у психолога, сьогодні пішла на акторську майстерність – яка іронія", - з сарказмом в голосі розповіла Еля.

Все це час Еллерт виглядав дуже задоволеним своєю донькою і її почуттям гумору.

Відзначимо, що після фіналу шоу "Холостячки" Еллерт і Мішина продовжували будувати відносини близько року, проте в минулому році пара оголосила про своє розставання. З тих пір знаменитості намагаються уникати питань про свої стосунки.

Нагадаємо, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом зізналася, чи не шкодує про Тригубенка.

Як повідомляла Politeka, Рибак з "Холостячки" задумав щось нове, Еллерт у справі.

Також Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, з ким проводить свої вихідні.