Відомий артист і актор "Квартал 95" змінив зовнішність заради виступу на сцені і розлютив свого колегу.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий є популярним гумористом і коміком. Він прославився завдяки своїй участі та роботі в шоу "Квартал 95", де виступає вже безліч років. Також Кошовий є ведучим гумористичного шоу "Ліга Сміху".

Так, цього разу на сторінці шоу "Квартал 95" опублікували нове відео. На кадрах Євген Кошовий кардинально змінив образ. На сцену він вийшов з довгим волоссям і в окулярах, де грав гіпнотизера (щоб подивитися відео виступу, доскролльте до кінця сторінки).

"Як звільнити гіпнотизера, якщо він постійно використовує свою супер-силу?", - запитують на акаунті.

Шанувальники залишили коментарі під публікацією: "Смішно, віриш їм", "Посміялися від душі".

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