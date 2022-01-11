Звезда "Квартал 95", юморист и актер Евгений Кошевой вместе с семьей отправился на Мальдивы, где вместе с женой решили устроить свадебную фотосессию - в комментариях люди отреагировали по-разному.

Евгений Кошевой женился на танцовщице и дизайнере Ксении в 2007 году, пишет Politeka.net. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей, Варвару и Серафиму.

Хотя пара давно вместе, однако она не смогла потерять романтику в отношениях. На днях семья улетела на Мальдивы, где актер вместе с женой устроили свадебную фотосессию в белом. Ксения держала в руках аккуратный букет цветов, и не могла сдержать улыбку рядом с мужем. Фото разлетелись по Сети.

"Наши невероятно красивые влюбленные Кошевые😍😍😍", - написали авторы поста в официальной группе "Квартал 95".

Украинцы по-разному реагировали на снимки в комментариях, и можно сказать, все рассорились. Одни восхищались парой, другие же наоборот критиковали.

"Пора уже похудеть, это касается Жени.😊", "Очень красиво👏", "Все ОК у Жениной жены - она красивая женщина и все у нее своё 😍✨💯👆👍👏", " После 14 лет брака подобные фото и видосики выглядят странно, как будто люди пытаются показать то, чего нет, навязать это публике. Вопрос "зачем?" остается актуальным", "А что красивого? Женщина может быть и красивая, а в мужчине что", "Как хорошо когда, жива любовь.❤️"

Напомним, что жена Кошевого из "Квартал 95" в прозрачном платье расцвела рядом с мужем

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