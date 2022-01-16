Известный артист и актер "Квартал 95" изменил внешность ради выступления на сцене и разозлил своего коллегу.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным юмористом и комиком. Он прославился благодаря своему участию и работе в шоу "Квартал 95", где выступает уже множество лет. Также Кошевой является ведущим юмористического шоу "Лига Смеха".

Так, на этот раз на странице шоу "Квартал 95" опубликовали новое видео. На кадрах Евгений Кошевой кардинально сменил образ. На сцену он вышел с длинными волосами и в очках, где играл гипнотизёра (чтобы посмотреть видео выступления, доскролльте до конца страницы).

"Как уволить гипнотизера, если он постоянно использует свою супер-силу?", — спрашивают на аккаунте.

Поклонники оставили комментарии под публикацией: "Смешно, веришь им", "Посмеялись от души".

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