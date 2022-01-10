45-летняя Кравец стала героем YouTube-программы Маши Ефросининой "Экзамен", в которой максимально честно рассказала о своей жизни, карьере и семье. Это вызвало широкий резонанс в Сети, и юмористка поняла, что хочет дать публике еще больше. Именно об этом ее новый пост в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Я долго решалась, отказывалась, сомневалась, но сегодня психанула… и, кажется, только что создала свой канал в Telegram! 🤪 Не знаю, что из этого получится, ребята, но после совершенно неожиданного количества тёплых слов и отзывов в адрес нашего разговора с Ефросининой, я как-то осмелела, расправила плечи и сердцу моему захотелось перемен!", - сообщила Кравец.

Звезда "Квартал 95" добавила, что "будет рада всем" на своем канале в Telegram. Украинцы бурно отреагировали:

"Леночка, посмотрела и я с Машей выпуск, меня поразили до глубины своей глубиной. И это такое счастье встречать своих людей, даже через экраны. У Вас поразительный, высочайший потенциал исцеления, и поверьте это так необходимо в наше непростое время"

"Отличное решение 👏Давно пора!"

"Люди вас очень любят! Еще пенсия не наступила 😂Так шо ЛЕДСГОУ🙏😂🤣👌Рано уходить в сумрак 😂❤️"

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