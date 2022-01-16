Телеведуча Катя Осадча, яка народила в серпні 2021 року третю дитину, показала, як проводить час на відпочинку в Таїланді.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча мати трьох дітей, останнього з яких народила зовсім недавно - майже п'ять місяців тому. Зірка зараз вирушила з чоловіком Юрієм Горбуновим на відпочинок до Таїланду, прихопивши середнього сина Івана. Катя активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових фото Катя була в червоно-білому купальнику. Зірка стояла в Індійському океані, вражаючи фігуркою після недавніх пологів.

"Фото називається" Не кажіть, що час на роботу»

Ваші варіанти підпису? :) ",- написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Повний релакс", " яка краса. Привіт Вам з Дніпра", "нехай весь світ почекає"," чому відпустка так швидко закінчується"," Одним оком на роботі, другим ще на морі", " так, Іван, звичайно, мама грає з тобою в хованки і вже вважає...", "Я мати трьох дітей, Карл, трьох дітей".

Нагадаємо, Осадча в кидком купальнику показала, як релаксує без Горбунова і дітей

А ще Politeka повідомляла, що Осадча показала обличчя без гриму і зі зморшками, як насправді виглядає ведуча "Світського життя"

Також Politeka писала, що боса Катя Осадча в» вагітній " сукні козирнула відпочинком в Таїланді



