Як пише Politeka.net, Катя Осадча мати трьох дітей, останнього з яких народила зовсім недавно - майже п'ять місяців тому. Зірка зараз вирушила з чоловіком Юрієм Горбуновим на відпочинок до Таїланду, прихопивши середнього сина Івана. Катя активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових фото Катя була в червоно-білому купальнику. Зірка стояла в Індійському океані, вражаючи фігуркою після недавніх пологів.
"Фото називається" Не кажіть, що час на роботу»
Ваші варіанти підпису? :) ",- написала Катя.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Повний релакс", " яка краса. Привіт Вам з Дніпра", "нехай весь світ почекає"," чому відпустка так швидко закінчується"," Одним оком на роботі, другим ще на морі", " так, Іван, звичайно, мама грає з тобою в хованки і вже вважає...", "Я мати трьох дітей, Карл, трьох дітей".
Нагадаємо, Осадча в кидком купальнику показала, як релаксує без Горбунова і дітей
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Також Politeka писала, що боса Катя Осадча в» вагітній " сукні козирнула відпочинком в Таїланді