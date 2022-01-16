Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, після подорожі в Альпи зірка вирушила в Монако і напередодні свого 40-річного ювілею розповіла, про що мріяла в дитинстві.

Як видно, Катя опублікувала миле фото з прогулянки в Монако, на якому позує поруч з пам'ятником коню. Перед камерою зірка з'явилася в довгому темному пуховику, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Кухар розповіла, що дитинстві мріяла про поні. "Напередодні Дня Народження згадала, що в дитинстві мріяла про один подарунок... про поні. Батьки, звичайно, змогли достукатися до моєї раціональності і переконати, що для життя в місті це неможливо. І, мабуть, любов до цих прекрасних тварин успадкувала і Настуся, тому з самого раннього віку зажадала заняття з верхової їзди. Впевнена, що у кожного з нас був такий недосяжний, бажаний подарунок, напишіть про нього в коментарях", - поділилася балерина.

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