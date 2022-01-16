Потап і Настя Каменських показали, як провели дощовий день на відпочинку в Мексиці, поділившись новими кадрами в Instagram.

Як пише Politeka.net, зіркова пара порадувала шанувальників новим спільним фото. В останні дні співачка, її чоловік і їх подруга Анна Андрійчук насолоджувалися відпочинком в сонячній Мексиці. Однак, погода не може завжди радувати навіть на курорті: у своїх сторіз Каменських розповіла, що в неділю там похолодало і пішов дощ.

Судячи з усього, цей день пара вирішила провести в номері готелю.

"У нас так прохолодненько і ми валяємося з Льошкою. Дощик ... на пляжик не йдемо", - вимовила Каменських.

"А я засмаглий тебе, дивись! І бородатее», - додав Потап, розсмішивши дружину.

Пізніше він поділився фото, на якому вони з Настею лежали на ліжку в халатах, притулившись один до одного.

"А дощ не капав на нашу couple", - підписав знімок артист.

Шанувальники пари не змогли пройти повз.

"Як життєво, я б сказала...", "все просто, чисто, і відверто, любимо вас", "Сильно мило", "Ну наскільки ж солодкі", "Потап втомився або розімлів біля своєї красуні?", "Потап як Вовчик біля лисички", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських в "дірявому" топі вип'ятила форми в нескромному ракурсі.

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