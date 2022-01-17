Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як старша дочка вітає її з днем народження, не чекаючи ранку.

Як повідомляє Politeka.net, співачка поділилася зворушливими кадрами у своїх сторіз. 17 січня зірка відзначає свій день народження. Цього року їй виповнилося 38 років. На кадрах Полякова показала, як старша дочка Маша вирішила привітати її вдома ще вночі.

На відео, розміщеному співачкою близько першої години ночі, Маша сидить на краю її ліжка з гітарою в руках і виконує пісню Happy birthday to you. Дівчина явно дуже старається для своєї мами.

Після відео з нею Полякова поділилася цілою добіркою фото - і відеопривітань, які отримала від своїх колег і близьких.

"Запальничка, красуня, ти надихаєш. Будь щаслива, наша королева", - говорилося в підписі до кадрів з Полякової, танцюючою в забавному вбранні.

"Така щира, мудра і багатогранна дівчинка з глибокою душею і добрим серцем! Цілий Всесвіт! Нехай публіка завжди заповнює зали і співає ваші пісні в унісон! Нехай очі завжди блищать від щастя!",- говорилося в іншому привітанні.

Також співачка отримала багато інших побажань.

Нагадаємо, Оля Полякова після дуетів з Винником і DZIDZIO зірвалася до іншого чоловіка.

Як повідомляла Politeka, кадри нового "Голосу країни" з Вакарчуком і Поляковою з'явилися в мережі.

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