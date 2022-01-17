Відома українська актриса і головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина вирушила до Криму і показала двір, в якому виросла і вид з дому свого дитинства.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими кадрами в Instagram. Як відомо, Мішина народилася в Севастополі, звідки свого часу і перебралася до Києва. Після тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Мішина зі зрозумілих причин стала рідше бувати вдома, проте час від часу актриса все ж приїжджає туди.

Цього разу актриса взяла з собою і свого 9-річного сина Платона. На кадрах вона вирішила показати шанувальникам двір будинку, в якому пройшло її дитинство.

"Дивіться - це двір мого дитинства. Правда, у нас не було навіть таких майданчиків. А ось там, за цим будинком моя школа. Насправді виглядає зараз не дуже. Але коли всі дерева розквітають - не так вже й погано", - розповіла Мішина.

Вона також показала, що з іншого вікна в їх квартирі відкривався вид на море.

Потім актриса продовжила віддаватися ностальгії, відправившись на місцевий ринок з мамою.

Відзначимо, що після фіналу "Холостячки" Мішина приблизно через рік розлучилася з переможцем шоу Олександром Эллертом і поки живе удвох з сином.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина засвітила, як проводить час у ліжку.

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Мішина розкрила, що в жіночій зовнішності підкорює чоловіків.

Також Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, кому присвячує вільний час.