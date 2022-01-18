Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже більше ніж 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська звернулася за допомогою до українців. Артистка опублікувала фото лебедя з парку Наталка в місті Київ і запитала, чи може йому хтось допомогти.

"Хто знає, як допомогти лебедю в парку "Наталка"? Лебідь страждає від людської нісенітниці. Може хтось, знає волонтерів і рятувальників, хто може допомогти? Сміття вбиває природу", - поділилася записом Ольга Сумська.

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Оновлено: з'ясувалося, що на шиї у лебедя не сміття, а спеціальний чіп. Виявилося, що лебідь прилетів з іншої країни, такий чіп роблять в північних країнах.

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