Відома українська актриса Ольга Сумська звернулася за допомогою до українців і розповіла в чому причина.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже більше ніж 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська звернулася за допомогою до українців. Артистка опублікувала фото лебедя з парку Наталка в місті Київ і запитала, чи може йому хтось допомогти.

"Хто знає, як допомогти лебедю в парку "Наталка"? Лебідь страждає від людської нісенітниці. Може хтось, знає волонтерів і рятувальників, хто може допомогти? Сміття вбиває природу", - поділилася записом Ольга Сумська.

Оновлено: з'ясувалося, що на шиї у лебедя не сміття, а спеціальний чіп. Виявилося, що лебідь прилетів з іншої країни, такий чіп роблять в північних країнах.

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