Известная украинская актриса Ольга Сумская обратилась за помощью к украинцам и рассказала в чем причина.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская обратилась за помощью к украинцам. Артистка опубликовала фото лебедя из парка Наталка в городе Киев и спросила, может ли ему кто-то помочь.

"Кто знает, как помочь лебедю в Парке "Наталка"? Лебедь страдает от людской бессмыслицы. Может кто-то, знает волонтеров и спасателей, кто может помочь? Мусор убивает природу", — поделилась записью Ольга Сумская.

ОБНОВЛЕНО: выяснилось, что на шее у лебедя не мусор, а специальный чип. Оказалось, что лебедь прилетел из другой страны, такой чип делают в северных странах.

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