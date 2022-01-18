Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская обратилась за помощью к украинцам. Артистка опубликовала фото лебедя из парка Наталка в городе Киев и спросила, может ли ему кто-то помочь.

"Кто знает, как помочь лебедю в Парке "Наталка"? Лебедь страдает от людской бессмыслицы. Может кто-то, знает волонтеров и спасателей, кто может помочь? Мусор убивает природу", — поделилась записью Ольга Сумская.

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ОБНОВЛЕНО: выяснилось, что на шее у лебедя не мусор, а специальный чип. Оказалось, что лебедь прилетел из другой страны, такой чип делают в северных странах.

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