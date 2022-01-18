Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель известная не только благодаря своим звездным родителям. Так, девушка с ранних лет пробует строить собственную карьеру модели, постепенно продвигаясь в бизнесе. Она уже успела сняться для многих мировых глянцев, устраивая фотосессии и со своей культовой мамой.
У Девы успела сформироваться собственная фан-база из тысяч поклонников по всему миру. Новое фото юной красотки появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.
На снимке Дева Кассель позировала в облегающей черной водолазке из материала под кожу. Отдельной изюминки и чувственности ее образу придал романтичный черный берет. Эффектный макияж глаз подчеркнул красоту девушки.
«Bonjour», - коротко подписали снимок владельцы странички.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
«Давай ты будешь новой Холостячкой»: экс-жена Джеджулы радуется жизни с экс-кавалерами Огневич
Перестало биться сердце красотки из известного сериала, который любят тысячи украинцев: "Теперь ты сияешь в небе"
Победитель "Україна має талант" Фесько впечатлил преображением после проекта: "Изменился кардинально"
Юля "Зайка" из Холостяка показала, как развлекается в купальниках с экс-соперницей: "Морковь и салатик"
Поклонники модели пришли в восторг от снимка.
«Загадочное чудо», «Ты прекрасна, я люблю тебя милая», «Привет, красавица, надеюсь, ты в порядке», «Огонь», «Бонжур» - пишут люди в комментариях к фото.
Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.