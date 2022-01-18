Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель известная не только благодаря своим звездным родителям. Так, девушка с ранних лет пробует строить собственную карьеру модели, постепенно продвигаясь в бизнесе. Она уже успела сняться для многих мировых глянцев, устраивая фотосессии и со своей культовой мамой.

У Девы успела сформироваться собственная фан-база из тысяч поклонников по всему миру. Новое фото юной красотки появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

На снимке Дева Кассель позировала в облегающей черной водолазке из материала под кожу. Отдельной изюминки и чувственности ее образу придал романтичный черный берет. Эффектный макияж глаз подчеркнул красоту девушки.

«Bonjour», - коротко подписали снимок владельцы странички.

Поклонники модели пришли в восторг от снимка.

«Загадочное чудо», «Ты прекрасна, я люблю тебя милая», «Привет, красавица, надеюсь, ты в порядке», «Огонь», «Бонжур» - пишут люди в комментариях к фото.

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