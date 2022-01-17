Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є популярним молодим артистом. Співак прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант. Також він брав участь у проєкті "Голос країни. Діти", однак не зміг пройти далі сліпих прослуховувань.

Так, цього разу переможець шоу "Співають всі" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, артист розривається між навчанням в школі в Одесі і роботою в Києві. На кадрах Муаяд Абдельрахім розповів, що з ним сталося в аеропорту в Києві.

"Через годину прилетів до Києва і 1,5 години сидів у літаку. З'явилося повідомлення, що аеропорт "Київ" заміновано. Ось це я потрапив!", — розповів Муаяд Абдельрахім.

Нагадаємо, що в Києві 16 січня евакуювали людей з аеропорту Жуляни оскільки в поліцію надійшло повідомлення про мінування. Близько 18: 00 людей знову почали пускати в аеропорт.

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