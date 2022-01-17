Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала себе в купальнику на Мальдівах.

Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Нещодавно стало відомо, що між нею і славою Камінською стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що колега знущалася над нею, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Смеюха показала, як відпочиває на Мальдівах, куди вирушила після новорічних свят. На співачці шикарний блакитний купальник, в якому видно розкішну фігуру Вікторії Смеюхи.

"Головний спонсор цієї публікації - спорт!",- розкрила Вікторія Смеюха.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Красоточка", "I прекрасна генетика", "Вікторія, що ви творите своєю красою!", "Ух яка гаряча, красуня", "Вікторія, що ви творите своєю красою!", "Я ж говорила, найкраща фігура у світі - Вікторія-Перемога!".

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