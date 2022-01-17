Шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська, яка перемогла в третьому сезоні шоу, сильно виросла в очах телеглядачів.

Як пише Politeka.net, в Instagram шоу "Майстер Шеф" опублікували фото Ольги під час участі та під час суддівства.

"Ольга Мартиновська перемогла в третьому сезоні проекту і зараз продовжує працювати на знаковій кухні, але вже в якості судді! Вона довела, що старанна робота і бажання розвиватися творять чудеса!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зірковій судді залишили масу теплих слів. Багато хто відзначив, що змінили про неї думку після того, як вона стала суддею.

"Ми за Ольгу в третьому сезоні не вболівали, хоча і з повагою ставилися до її волі до перемоги і завзятості в досягненні мети. Але в якості судді їй немає рівних", "З усіх ведучих жінок - Олечка найбільше подобається! Весела, добра", "За Ольгу не вболівала. Її початок в якості судді сприйняла в штики. Зараз вважаю, що вона одна з кращих ведучих Майстер-шеф", - пишуть користувачі Мережі.

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