Співачка Ірина Білик, якій зараз 51 рік, здивувала видом на фотографії, зробленої в 90-і роки.

Як пише Politeka.net, Ірина Білик є популярною українською співачкою, якій зараз 51 рік. Зірка має звання народної та заслуженої артистки України і продовжує займатися творчістю. На сторінці" життя зірок " з'явилися фотографії Ірини, які викликали ажіотаж серед фанатів.

На першому фото Білик показали, якою вона була в 90-і роки. Також було показано, як Ірина виглядає зараз.

"Ірина Білик у 90 - ті і зараз

Співачка Ірина Білик завжди була і є яскрава зірка української сцени. Як би не експериментувала 51-річна артистка з іміджем, її пісні і публічні виходи ніколи не залишаються непоміченими", - написано було під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Мені подобалася Ірина до того як стала схожа на Сергія Звєрєва і Таїсію Повалій. А була яскрава і самобутня співачка" ," в будь-якому образі Богиня", "немов дві різні жінки", "Ірину любили тоді, переживали разом з її піснями і продовжуємо обожнювати зараз. Талант від Бога, спасибі за пісні".

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