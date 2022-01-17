Певица Ирина Билык, которой сейчас 51 год, удивила видом на фотографии, сделанной в 90-е годы.

Как пишет Politeka.net, Ирина Билык является популярной украинской певицей, которой сейчас 51 год. Звезда имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины и продолжает заниматься творчеством. На страничке "Жизнь звезд" появились фотографии Ирины, которые вызвали ажиотаж среди фанатов.

На первом фото Билык показали, какой она была в 90-е годы. Также было показано, как Ирина выглядит сейчас.

"Ирина Билык в 90-е и сейчас

Певица Ирина Билык всегда была и есть яркая звезда украинской сцены. Как бы ни экспериментировала 51-летняя артистка с имиджем, ее песни и публичные выходы никогда не остаются незамеченными", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мне нравилась Ирина до того как стала похожа на Сергея Зверева и Таисию Повалий. А была яркая и самобытная певица", "В любом образе Богиня", "Словно две разные женщины", "Ирину любили тогда, переживали вместе с ее песнями и продолжаем обожать сейчас. Талант от Бога, спасибо за песни".

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