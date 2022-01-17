Як пише Politeka.net, Оля Полякова вперше стала зірковим тренером шоу «Голос країни», замінивши Тіну Кароль, яка після багатьох років покинула проект. Багато глядачів зраділи тому, що в кріслі з'явилася нова зірка. Але багатьох вибір тренера сильно засмутив.
В Instagram проекту опублікували фото тренерів, запропонувавши шанувальникам вибрати своїх улюбленців.
"Уяви себе на сцені «Голосу країни». І тут всі 4 тренерських крісла до тебе розвернулися. До кого б пішов в команду?",- поцікавилися автори аккаунта.
Глядачі шоу буквально розділилися на два табори.
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"До Полякової ні за що не пішла б", «навіть не хочеться дивитися!", "@polyakovamusic, до тебе королева", "Полякова, навіть не сумніваючись", "Тільки не до Полякової, і не до Потапа!",- пишуть користувачі Мережі.
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