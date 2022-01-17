Как пишет Politeka.net, Оля Полякова впервые стала звездным тренером шоу «Голос страны», заменив Тину Кароль, которая после многих лет покинула проект. Многие зрители обрадовались тому, что в кресле появилась новая звезда. Но многих выбор тренера сильно расстроил.
В Инстаграм проекта опубликовали фото тренеров, предложив поклонникам выбрать своих любимцев.
«Представь себя на сцене «Голоса страны». И тут все 4 тренерских кресла к тебе развернулись. К кому бы пошел в команду?», - поинтересовались авторы аккаунта.
Зрители шоу буквально разделились на два лагеря.
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«К Поляковой ни за что не пошла бы», «Даже не хочется смотреть!», «@polyakovamusic, к тебе королева», «Полякова, даже не сомневаясь», «Только не к Поляковой, и не к Потапу!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Полякова вызвала удивление, показав своих дочек: «Так и не скажешь, что родные…».
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