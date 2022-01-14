Оля Полякова завоювала величезну популярність в Україні, повідомляє Politeka.net. Зірка намагається здивувати шанувальників новими піснями й несподіваними дуетами.
Нещодавно співачка виступила в парах з Олегом Винником і Дзідзьо. З першим Оля Полякова заспівала "Длинноногое счастье", а з другим"Щасливі люди". Примітно, що з Дзідзьо співачка також знялася в його фільмі "Зірки за обміном".
Зараз же артистка поїхала за кордон, де вирішила записати нову композицію.
"Всім привіт, дорогі мої! Це прекрасний автор поруч зі мною, а я перебуваю за кордоном. А в якій країні, я вам не скажу. Це Андерс Ханссон, і ми будемо робити зараз пісню. А що це буде за пісня, і куди - я вам не скажу, ви скоро все дізнаєтеся!",- поділилася зірка у своїх сторіс Instagram.
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Зазначимо, ймовірно, Оля Полякова зараз знаходиться у Швеції. Артистка хоче записати англомовну пісню.
Українська знаменитість засвітилася в студії відомого сонграйтера Андерса Ханссона, який створив хіти для шведських зірок, таких як Alcazar, а також для Melodifestivalen для місцевого Нацвідбору на Євробачення.
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