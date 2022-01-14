37-річна українська співачка Оля Полякова, детектив шоу "Маска", вирушила за кордон, щоб порадувати своїх шанувальників новою піснею, роботу над якою вже почала.

Оля Полякова завоювала величезну популярність в Україні, повідомляє Politeka.net. Зірка намагається здивувати шанувальників новими піснями й несподіваними дуетами.

Нещодавно співачка виступила в парах з Олегом Винником і Дзідзьо. З першим Оля Полякова заспівала "Длинноногое счастье", а з другим"Щасливі люди". Примітно, що з Дзідзьо співачка також знялася в його фільмі "Зірки за обміном".

Зараз же артистка поїхала за кордон, де вирішила записати нову композицію.

"Всім привіт, дорогі мої! Це прекрасний автор поруч зі мною, а я перебуваю за кордоном. А в якій країні, я вам не скажу. Це Андерс Ханссон, і ми будемо робити зараз пісню. А що це буде за пісня, і куди - я вам не скажу, ви скоро все дізнаєтеся!",- поділилася зірка у своїх сторіс Instagram.

Зазначимо, ймовірно, Оля Полякова зараз знаходиться у Швеції. Артистка хоче записати англомовну пісню.

Українська знаменитість засвітилася в студії відомого сонграйтера Андерса Ханссона, який створив хіти для шведських зірок, таких як Alcazar, а також для Melodifestivalen для місцевого Нацвідбору на Євробачення.

Нагадаємо, Полякова випадково зняла лякаюче природне явище

Як повідомляла Politeka, Дзідзьо, Сумська, чоловік Кухар та інші зірки оцінили красунь-дочок Полякової

Також Politeka писала, що Полякова стоїть біля плити, поки інші зірки шикують на курортах



