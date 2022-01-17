Як пише Politeka.net, в Instagram 50-річна Крістіна Орбакайте показала свого красеня-чоловіка, а також козирнула своєю неймовірною фігуркою.
"Відгримів День Народження Міші! Спасибі всім друзям за те, що розділили це свято з нашою сім'єю!",- підписала фото Орбакайте.
Пізніше вона опублікувала ще один яскравий знімок, на якому вони з донькою цілували іменинника.
«До речі, сьогодні 18 років нашої з Мішею зустрічі!",- поділилася цікавим фактом артистка.
Як відомо, Христина і Михайло познайомилися в його день народження, коли Орбакайте переплутала вечірки в Майямі і випадково потрапила до нього на свято.
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У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів.
"Христина, обожнюю вас! Все життя", "Щастя вам і сімейного благополуччя!", "Вітаю! Ще 100 років разом!", "Христина стала схожа на маму", "Ви - найкрасивіша сім'я! Неповторна космічна Краса!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Орбакайте засвітилася з екс-вітчимом: "Кіркоров на колінах чи що стоїть?".
Також Politeka писала, що Орбакайте показала чоловіка-красеня, який набагато молодший:"совет вам, та любов".
А ще Politeka повідомляла, що Орбакайте похвалилася розвагами з дітьми: "як Клавочка швидко росте!".