Відома російська співачка, дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася яскравими кадрами зі святкування дня народження її чоловіка, бізнесмена Михайла Земцова.

Як пише Politeka.net, в Instagram 50-річна Крістіна Орбакайте показала свого красеня-чоловіка, а також козирнула своєю неймовірною фігуркою.

"Відгримів День Народження Міші! Спасибі всім друзям за те, що розділили це свято з нашою сім'єю!",- підписала фото Орбакайте.

Пізніше вона опублікувала ще один яскравий знімок, на якому вони з донькою цілували іменинника.

«До речі, сьогодні 18 років нашої з Мішею зустрічі!",- поділилася цікавим фактом артистка.

Як відомо, Христина і Михайло познайомилися в його день народження, коли Орбакайте переплутала вечірки в Майямі і випадково потрапила до нього на свято.

У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів.

"Христина, обожнюю вас! Все життя", "Щастя вам і сімейного благополуччя!", "Вітаю! Ще 100 років разом!", "Христина стала схожа на маму", "Ви - найкрасивіша сім'я! Неповторна космічна Краса!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Орбакайте засвітилася з екс-вітчимом: "Кіркоров на колінах чи що стоїть?".

Також Politeka писала, що Орбакайте показала чоловіка-красеня, який набагато молодший:"совет вам, та любов".

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