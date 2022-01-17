Як повідомляє Politeka.net, популярний блогер і вже одружений учасник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, який разом з моделлю Дашею Хлистун ростить дочку, поділився в Instagram чарівним кадром з малятком. Відзначимо, що хлопець з жовтня не з'являвся в соцмережі і не постив нові фото, хоча раніше робив це регулярно. А тепер ось знову вийшов на зв'язок і показав, як підросла дочка.

На знімку, який Макс зробив на телефон в дзеркало, він позує з маленькою красунею на руках. Схоже, тато з донькою були на прогулянці, вони у відповідних нарядах. На ньому тепла чорна куртка, а на дочці персикова курточка і яскрава шапочка.

У підписі до фото Михайлюк написав: "Давненько нас тут не було. А ми за цей час неабияк підросли". Користувачі тут же почали коментувати новий знімок зоряного татка, засинаючи їх з донькою компліментами: "Татова дівчинка. Будьте здорові і щасливі. Сумували за вами", "Татова копія!", "Мамина копія", "Красуня", "Така солодка, виросла так", "Татова дочка!", "Дуже приємно бачити вас, Макс!".

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