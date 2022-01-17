Как сообщает Politeka.net, популярный блогер и уже женатый участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, который вместе с моделью Дашей Хлыстун растит дочь, поделился в Instagram очаровательным кадром с малышкой. Отметим, что парень с октября не появлялся в соцсети и не постил новые фото, хотя раньше делал это регулярно. А теперь вот снова вышел на связь и показал, как подросла дочь.
На снимке, который Макс сделал на телефон в зеркало, он позирует с маленькой красоткой на руках. Похоже, папа с дочкой были на прогулке, они в соответственных нарядах. На нем теплая черная куртка, а на дочери персиковая курточка и яркая шапочка.
В подписи к фото Михайлюк написал: "Давненько нас тут не было. А мы за это время изрядно подросли". Пользователи тут же принялись комментировать новый снимок звездного папочки, засыпая их с дочкой комплиментами: "Папина девочка. Будьте здоровы и счастливы. Скучали по вам", "Папина копия!", "Мамина копия", "Красотка", "Такая сладкая, выросла так", "Папина дочка!", "Очень приятно видеть вас, Макс!".
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