Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель, продюсер и композитор Александр Пономарев, который к праздникам представил необычный дуэт с Дзидзьо, сейчас наслаждается отпуском на берегу океана, и делится новыми кадрами на своей странице в соцсети. Артист ранее признался, что для полного расслабления ему не хватает лишь его любимицы Ши.

Александр Пономарев в новом посте показал фото, сделанное на пляже.

"Христос Родился ! Заметил что меня не узнают без очков ! Начал пользоваться этой фичой! Работает через раз и послезавтра Крещение ! Активно готовлюсь. П. С извиняюсь за песок на лице ! Неудачно прилег», - написал артист в новом посте.

Однако сторонники Александра Пономарева не заметили изъянов на фотографии.

"Фото супер", " замечательное фото! Хорошего отдыха и приятных впечатлений от путешествия», «хорошая фотография! Хорошего Вам отдыха Маэстро», - пишут в комментариях.

Напомним, Пономарев рассказал о планах по возвращении в Украину: "впереди месяц...".

Как сообщала Politeka, Пономарев с жаркого курорта обратился к украинцам и показал фото: "Молодой-удалой...".

Также Politeka писала, что Александр Пономарев на пляже за границей спел на украинском: неожиданное видео.