Українська співачка Оля Полякова 17 січня відзначила своє 38-річчя - з цієї нагоди "Королева ночі" закотила гучне застілля в ресторані.

Полякова опублікувала серію яскравих кадрів з вечірки у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Привітати суперблондинку прийшли, звичайно ж, її сім'я - чоловік Вадим Буряковський (бізнесмен, старше дружини на 22 роки) і старша 16-річна дочка Маша, а також селебріті. Зокрема, серед гостей були помічені ведуча Катя Осадча з чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим, модельєр Андре Тан, ведуча Маша Єфросиніна, фешн-фотограф Соня Плакидюк, ведуча Леся Нікітюк і співачка Даша Астаф'єва.

Цікавий момент зняла на камеру Єфросиніна, з якою Полякова торік почала випускати YouTube-програму "Дорослі дівчата". Маша показала чоловіка Олі, який намагається вести непублічне життя, а тому рідко потрапляє в об'єктив Полякової.

"Андре, пхни її!, - крикнула через стіл ведуча, щоб модельєр покликав іменниницю, яка сиділа поруч з ним, - Кинь поцілунок!"

"Королева ночі" відреагувала на прохання, показавши язика.

Чоловік Полякової тоді збентежено щось пробурмотів у відповідь.

"Вадик, краще тобі не дивитися наші передачі, - заявила Єфросиніна і звернулася тут же до свого чоловіка, - Тобі теж, до речі".

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