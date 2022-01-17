Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Кухар решила поздравить артистку с днем рождения. Как известно, 17 января Оле Поляковой исполняется 38 лет.
Кухар опубликовала фрагмент из «Танців з зірками», где Полякова в образе Мэрилин Монро залезла на судейский стол и поцеловала ее. Стоит отметить, что накануне этого номера артистка жестко раскритиковала танец Поляковой.
«А вот и женская дружба», - подписала она видео.
Также балерина поделилась открыткой, сопроводив ее смешными словами. Таким образом звезда подшутила над возрастом певицы.
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Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери:
«-Я чувствую, что с годами мужчины все больше интересуются мной!
- Не обольщайся, дорогая, это в большей степени врачи…
С днем рождения, дорогая! С тобой никогда не соскучишься!», - подписала фото балерина.
Добавим, что 18 января сама Екатерина Кухар будет праздновать свой день рождения. Артистке исполнится 40 лет.
Напомним, что Кухар рядом с мужем раззадорила Иванну Онуфрийчук: «Так хочется…».
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар перед своим 40-летием удивила откровением: "Такой недостижимый".
А еще Politeka сообщала, что Кухар покрасовалась в кружеве: «Мне даже кажется…».