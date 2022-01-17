Как пишет Politeka.net, Андрей Завадюк - успешный продюсер, который работает над проектом "Голос країни". В новом 12-м сезоне судьями стали Потап, Надя Дорофеева, Ольга Полякова, Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева. А Юрий Горбунов и Катя Осадчая остались ведущими на новый сезон. Андрей решил опубликовать новое фото в Инстаграм, где все звезды собрались вместе.
На фото присутствовали ведущие и судьи, а также сам Завадюк. На фоне можно увидеть руку с микрофоном - логотип шоу.
Фанаты, включая олимпийскую медалистку Лилию Подкопаеву, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Красивые, успешные", "Я поставил сердечко", "Огонь".
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Напомним, продюсер "Танців з зірками" и "Голосу країни" выдвинул претензии украинским артистам
А еще Politeka писала, что продюсер "Голосу країни" пояснил, почему в тренерском кресле Дорофеева, а не Кароль
Также Politeka сообщала, что новый сезон "Голосу країни" с Поляковой и без Кароль, в Сеть просочились кадры со съемок