Телеведуча Леся Нікітюк причепурилася і з новою зачіскою з'явилася на вечірку Олі Полякової, де зустріла Юрія Горбунова.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася на вечірці з нагоди дня народження Олі Полякової у новому образі і з оригінальним подарунком. У своїх Instagram-сторіс телезірка показала, як готувалася до Заходу, як вибирала букет, як заходила в ресторан.

Так, спочатку на кадрах можна побачити Лесю у кріслі перукаря, вона виглядає тут дуже забавно. Однак результат роботи майстра перевершив всі очікування, зірка просто сяяла з новою зачіскою.

Дальший Никитюк показала, як вибирала букет для іменинниці Полякової, а вибрала вазон папороті. І ось з цим "букетом" телеведуча прийшла в ресторан і чи не з порога оголосила про свою появу словами: "Родичі з Хмельниччини".

Дальший Леся опублікувала в сторіс кадри з винуватицею свята Олею Поляковою, а також знімок з телеведучим Юрієм Горбуновим, до якого ніжно притулилася з посмішкою на обличчі.

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