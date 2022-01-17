Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя опухшую без макияжа и объяснила, почему так выглядит.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой. Также, недавно стало известно, что Никитюк станет ведущей нового реалити "Пара на миллион".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк показала себя распухшей на камеру и дала себе оправдание, рассказав, как провела праздники.

"Да...Не могу сказать, что я на эти праздники вела здоровый образ жизни, но...Кто не баловался винишком, я вас прошу. Пора на тренировку", — рассказала Леся Никитюк.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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