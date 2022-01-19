Телеведущая Леся Никитюк прихорошилась и с новой прической явилась на вечеринку Оли Поляковой, где встретила Юрия Горбунова.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк появилась на вечеринке по случаю дня рождения Оли Поляковой в новом образе и с оригинальным подарком. В своих Instagram-сторис телезвезда показала, как готовилась к мероприятию, как выбирала букет, как заходила в ресторан.

Так, сначала на кадрах можно увидеть Лесю в кресле парикмахера, она выглядит здесь очень забавно. Однако результат работы мастера превзошел все ожидания, звезда просто сияла с новой прической.

Дальше Никитюк показала, как выбирала букет для именинницы Поляковой, а выбрала вазон папоротника. И вот с этим "букетом" телеведущая пришла в ресторан и едва ли не с порога объявила о своем появлении словами: "Родственники с Хмельнитчины".

Дальше Леся опубликовала в сторис кадры с виновницей праздника Олей Поляковой, а также снимок с телеведущим Юрием Горбуновым, к которому нежно прижалась с улыбкой на лице.

Напомним, Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года: "Вадик, лучше тебе...".

Как сообщала Politeka, Запухшая Никитюк без макияжа нашла себе оправдание: "Кто не баловался винишком, я вас прошу".

Также Politeka писала, что Никитюк устроила эффектную битву образов в роскошных платьях: "Всегда изысканная".