Відома співачка Злата Огневич, яка була героїнею шоу "Холостячка" вирушила на відпочинок в Африку і розповіла про свій курортний роман.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка через півтора місяці відносин розлучилася зі своїм обранцем з "Холостячки", після проекту вирушила на відпочинок в Африку. Тепер зірка часто радує шанувальників на своїй станиці в Instagram жаркими кадрами своїх пригод.

Так, нещодавно Злата виклала в сторіс гаряче пляжне фото і відповіла на питання. На знімку співачка відображена на пляжі під густими пальмами, перед камерою вона з'явилася в спокусливому рожевому купальнику, який підкреслив фігуру і апетитні форми. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі стильні окуляри і повне блаженство.

У Злати запитали: "У вас траплялися курортні романи?". На це Огневич відповіла ствердно і розкрила деякі подробиці: "Так! І такий роман переріс у відносини довжиною більше 3-х років".

Нагадаємо, Злата Огневич показала свої розкішні апартаменти в Африці: вид на океан і ліжко, посипана пелюстками.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Злата Огневич показала, чим займалася ночами в Африці: "А тепер на вечірку!".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич в Африці зважилася показати себе без фільтрів: "Забила на все".