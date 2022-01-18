Співачка Надя Дорофєєва, яка зараз відпочиває в Мексиці з чоловіком Володимиром Дантесом, вразила переможця "Холостячки" Андрія Задворного, який нещодавно кинув головну героїню проекту Злату Огневич.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою, що стала популярною завдяки групі"Время и стекло". Зірка одружена з Володимиром Дантесом і зараз відпочиває разом з ним в Мексиці. Надя на новому фото в Instagram вирішила показати, як виглядає без макіяжу, зробивши чесне Селфі.

"Мейк у відпустці? - Ні, не чула", - написала Надя.

"Сара Конар", - написав Андрій Завгородній, переможець" Холостячки", який кинув Злату Огневич.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Така ніжна", "а як же олівець?", "Тобі дуже йде без макіяжу, особливо коли ти посміхаєшся", "Одна я бачу на нижній губі букву «р» ?", "Не ти одна, я теж на відпочинку не фарбуюся даю шкірі відпочити".

Нагадаємо, улюбленці "холостячок" Тригубенко і Задворний засвітилися разом і розкрили свій план

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" з Огневич Задворний показав, як зараз виглядає його дочка

А ще Politeka писала, що" Холостячка " Огневич в рожевому міні-купальнику показала, чого позбувся Задворний