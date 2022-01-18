Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою, що стала популярною завдяки групі"Время и стекло". Зірка одружена з Володимиром Дантесом і зараз відпочиває разом з ним в Мексиці. Надя на новому фото в Instagram вирішила показати, як виглядає без макіяжу, зробивши чесне Селфі.
"Мейк у відпустці? - Ні, не чула", - написала Надя.
"Сара Конар", - написав Андрій Завгородній, переможець" Холостячки", який кинув Злату Огневич.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
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"Така ніжна", "а як же олівець?", "Тобі дуже йде без макіяжу, особливо коли ти посміхаєшся", "Одна я бачу на нижній губі букву «р» ?", "Не ти одна, я теж на відпочинку не фарбуюся даю шкірі відпочити".
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