Максим Галкін і Алла Пугачова разом з початку 2000-х, пише Politeka.net. Офіційно пара одружилася у 2011 році.
Для шоумена це перший шлюб, на відміну від Алли Пугачової, для якої він став п'ятим. Артист багато разів виявляв ревнощі до дружини на публіці, перетворюючи це на жарт. В цей раз Максим Галкін не витримав зайвої уваги дружини до відомого реперу Скриптоніту. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Я хочу тебе послухати, я хочу тебе зрозуміти, кожне твоє слово, Скриптоніт. Ну чого мені тебе 100 раз слухати й з папірця дізнаватися текст, а потім підспівувати... Я хочу відразу зрозуміти, хто співає таким тембром...",- вимовила Пугачова.
"Поїхали-но додому", - не витримав Максим Галкін, звернувшись до дружини, і викликавши сміх аудиторії, в тому числі репера Басти.
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"Галкін геніальний... 👍😂", "Схоже, Галкін злякався😂 😂 😂 його можуть проміняти на більш молодого😂 😂 😂 😂 😂 😂", "Макс як завжди гуморист😂 😂 😂", " який погляд у Макса👏 😂", "Боже мій, куди ще молодше,🙈", "Максим заревнував Аллу", - прокоментували користувачі Мережі.
Зазначимо, відео було знято в рамках програми"Музикаліті".
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