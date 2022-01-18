Алла Пугачева завоевала огромную популярность, и спустя десятилетия у нее остается много поклонников, пишет Politeka.net. В Сети то и дело создают фан-странички, посвященные звезде.

В одном из аккаунтов решили опубликовать фото певицы, на котором она показала себя крупным планом. Артистка нанесла сияющие тени на веки, а на губы - коричневую помаду. Алла Пугачева улыбнулась, засветив морщинки под глазами.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети по-разному отреагировали на снимок - одни хвалили, другие критиковали, не обошлось и без советов:

"Алла вам лучше быть полной", "Не узнать. Все чужое", "Хоть в каком виде и наряде прекрасная женщина. Люблю Ваше творчество, вашу семью. Вы молодец! Не обращайте внимания на все злые языки!", "Старушка дай путь молодым, всё что надо было сделать ты уже сделала, а теперь дай дорогу молодым исполнителям! Для чего все эти фотосессии?!", "Боже, боже... Мы и так знаем, о пластике.. О гриме... Но зачем такое ужасное фото... Хотя, если по факту..., наверное лицо какое есть", "Вы любом виде прекрасны".

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