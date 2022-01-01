Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Максим Галкин опубликовал видеообращение Аллы Пугачевой к поклонникам в честь Нового года. На видео еще молодая примадонна позировала с игривыми кучеряшками. Она трогательно поздравила фанатов с праздниками и выглядела очень искренней. Ролик был записан до встречи с Галкиным.

«Новогоднее поздравление с 1995 годом от Аллы. 27 лет прошло, а до сих пор актуально», - подписал видео впечатленный шоумен.

В комментариях подписчики Галкина пришли в восторг от видео, оставив массу положительных отзывов.

«Гениально!», «Обожаю», «Нереальная Алла», «Прям можно публиковать вообще каждый год….не подписывая дату», «Какая умница! Таких нет! Одна на всех! Галкин! Берегите наше достояние!», «Алле Борисовне нужно вместо Владимира Владимировича выступать», - пишут пользователи сети.

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