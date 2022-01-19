Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с начала 2000-х, пишет Politeka.net. Официально пара поженилась в 2011 году.
Для шоумена это первый брак, в отличие от Аллы Пугачевой, для которой он стал пятым. Артист много раз проявлял ревность к жене на публике, превращая это в шутку. В этот раз Максим Галкин не выдержал излишнего внимания жены к известному рэперу Скриптониту. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Я хочу тебя послушать, я хочу тебя понять, каждое твое слово, Скриптонит. Ну че мне тебя 100 раз слушать и по бумажке узнавать текст, а потом подпевать... Я хочу сразу понять, кто поет таким тембром...", - произнесла Пугачева.
"Поехали-ка домой", - не выдержал Максим Галкин, обратившись к жене, и вызвав смех аудитории, в том числе рэпера Басты.
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"Галкин гениален... 👍😂", "Походу, Галкин испугался😂😂😂 его могут променять на более молодого😂😂😂😂😂😂", "Макс как всегда юморист 😂😂😂", "Какой взгляд у Макса👏😂", "Боже мой,куда еще моложе,🙈", "Максим заревновал Аллу", - прокомментировали пользователи Сети.
Отметим, видео было снято в рамках программы "Музыкалити".
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