Известный шоумен, ведущий и юморист Максим Галкин не выдержал излишнего внимания жены, певицы Аллы Пугачевой, к известному рэперу - видео попало в Сеть.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с начала 2000-х, пишет Politeka.net. Официально пара поженилась в 2011 году.

Для шоумена это первый брак, в отличие от Аллы Пугачевой, для которой он стал пятым. Артист много раз проявлял ревность к жене на публике, превращая это в шутку. В этот раз Максим Галкин не выдержал излишнего внимания жены к известному рэперу Скриптониту. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Я хочу тебя послушать, я хочу тебя понять, каждое твое слово, Скриптонит. Ну че мне тебя 100 раз слушать и по бумажке узнавать текст, а потом подпевать... Я хочу сразу понять, кто поет таким тембром...", - произнесла Пугачева.

"Поехали-ка домой", - не выдержал Максим Галкин, обратившись к жене, и вызвав смех аудитории, в том числе рэпера Басты.

"Галкин гениален... 👍😂", "Походу, Галкин испугался😂😂😂 его могут променять на более молодого😂😂😂😂😂😂", "Макс как всегда юморист 😂😂😂", "Какой взгляд у Макса👏😂", "Боже мой,куда еще моложе,🙈", "Максим заревновал Аллу", - прокомментировали пользователи Сети.

Отметим, видео было снято в рамках программы "Музыкалити".

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