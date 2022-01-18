Відомий телеведучий, чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який тільки повернувся з сімейної подорожі в Таїланд, показав, з яким видом повертається до роботи.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шоумен, актор і продюсер Юрій Горбунов засвітив кадр з відпочинку, після чого показав себе в морозному Києві. Телеведучий у всій красі показав, з яким небажанням він прощається з відпочинком. На кадрі в куртці і шапці він виглядав злегка розчарованим.

"Зимове літо пройшло! Ставай до роботи!",- підписав відео шоумен.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Багато хто відзначив, що телеведучий вже набрид їм зі своїми історіями про відпочинок.

«Горбунов. Вас сильно багато", "набридли", "А не треба було руку міняти;)", "Бажаю вам удачі", "Скільки можна", "Буває і таке", "Не все ж відпочивати", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Юрій Горбунов і Катя Осадча чудово відпочили за кордоном. Вони із задоволенням ділилися з шанувальниками своїми враженнями про екзотичну країну.

Нагадаємо, що Горбунов показав чесне фото Осадчої в купальнику:"тримати у всьому баланс".

А ще Politeka писала, що Горбунов розпрощався з незабутнім відпочинком в Таїланді: "було мало!".

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