Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шоумен, актор і продюсер Юрій Горбунов засвітив кадр з відпочинку, після чого показав себе в морозному Києві. Телеведучий у всій красі показав, з яким небажанням він прощається з відпочинком. На кадрі в куртці і шапці він виглядав злегка розчарованим.
"Зимове літо пройшло! Ставай до роботи!",- підписав відео шоумен.
У коментарях йому залишили масу відгуків. Багато хто відзначив, що телеведучий вже набрид їм зі своїми історіями про відпочинок.
«Горбунов. Вас сильно багато", "набридли", "А не треба було руку міняти;)", "Бажаю вам удачі", "Скільки можна", "Буває і таке", "Не все ж відпочивати", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Юрій Горбунов і Катя Осадча чудово відпочили за кордоном. Вони із задоволенням ділилися з шанувальниками своїми враженнями про екзотичну країну.
Нагадаємо, що Горбунов показав чесне фото Осадчої в купальнику:"тримати у всьому баланс".
А ще Politeka писала, що Горбунов розпрощався з незабутнім відпочинком в Таїланді: "було мало!".
Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов розповів про зйомки «Голосу країни»: «ведучі завжди...».