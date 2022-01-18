Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Анджеліни Джолі в Instagram вирішили порівняти, як виглядає актриса зараз і виглядала 20 років тому.
"2000 vs 2021?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці масу теплих слів.
"Американські жінки 21 століття прекрасні", «Ти королева», "Природна краса в будь-якому віці", "Як червоне вино, Анджеліна. Ви тільки краще", "Анджеліна перетворилася з милої і красивої в красиву і чудову", - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що в молодості Анджеліна Джолі славилася зухвалим характером, а її витівки ставали приводом для обговорення в пресі. Втім, зараз актриса щаслива мати шістьох дітей, яка більше не потрапляє в скандали за винятком шлюборозлучного процесу з її чоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом.
Нагадаємо, що Джолі в шовковій блузці засвітила зайве: "Вміє заманити".
А ще Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила виглядом з новим кольором волосся: "Яка сильна дама".
Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила зовнішністю у вузьких джинсах: яскраві кадри.