Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна Богдан показала свою маму, яка господарювала на кухні. Жінка була одягнена в теплий спортивний костюм і фартух. Вона показала доньці язика і продовжила готувати. Варто відзначити, що мама Анни прекрасно виглядає. Відразу видно, в кого дівчина пішла красою.
"Приїхала я, значить, до мамулі в гості, а вона тут готує смаколики. Я перша. Чекаємо інших гостей", - зазначила Анна.
Вона розповіла, що їхні сімейні посиденьки завжди дуже галасливі і веселі. За словами дівчини, перекричати один одного на застіллях просто неможливо.
Також Богдан показала домашнього вихованця своєї мами. Вона сфотографувала величезного білого кота, який лежав на ліжку.
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"Зараз буду тискати. Дуже-дуже довго. Чому вони так смішно сплять?", - підписала фото блогерша.
Нагадаємо, що Анна Богдан похвалилася формами в тонкій сукні:"Хочу і буду".
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