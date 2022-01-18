Відома блогерка, переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан приїхала в гості до своєї сім'ї, засвітивши свою молоду маму.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна Богдан показала свою маму, яка господарювала на кухні. Жінка була одягнена в теплий спортивний костюм і фартух. Вона показала доньці язика і продовжила готувати. Варто відзначити, що мама Анни прекрасно виглядає. Відразу видно, в кого дівчина пішла красою.

"Приїхала я, значить, до мамулі в гості, а вона тут готує смаколики. Я перша. Чекаємо інших гостей", - зазначила Анна.

Вона розповіла, що їхні сімейні посиденьки завжди дуже галасливі і веселі. За словами дівчини, перекричати один одного на застіллях просто неможливо.

Також Богдан показала домашнього вихованця своєї мами. Вона сфотографувала величезного білого кота, який лежав на ліжку.

"Зараз буду тискати. Дуже-дуже довго. Чому вони так смішно сплять?", - підписала фото блогерша.

Нагадаємо, що Анна Богдан похвалилася формами в тонкій сукні:"Хочу і буду".

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