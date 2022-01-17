Анна Богдан, яка стала переможницею одного з сезонів "Холостяка", показала, як зазвичай проходять її вихідні разом з Михайлом Заливако.

Популярна блогерка і переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, стала обраницею головного героя Михайла Заливако, нечасто показує домашні розваги або сімейні посиденьки. Бажаючи залишити особисте поза увагою публіки, вона разом з Заливако зазвичай рідко публікує подібні кадри.

Однак не боїться Ганна з головним героєм» Холостяка " іноді бути просто кумедною. Нещодавно пара доглядала за дитиною, тому встигла весело провести вечір суботи вдома.

"Ми сьогодні няньки, якщо вам теж потрібні такі няньки, то пишіть в Директ" - з гумором помічає чоловік.

Як можна помітити, пара дуріла разом з вихованцем, маленькою дитиною і активно підтримувала дитячі ігри. Самому чоловікові навіть довелося витримати "тортури" косметикою і перетворенням в принцесу. Одягнувши іграшкові Діадеми, Анна з Михайлом посмешили фанатів.

Ми також писали, що зараз Ганна максимально не говорить про свою роботу, вважаючи за краще показувати будні в Instagram без таких моментів, чим не раз викликала глузування в мережі.

Цього разу Анна вирішила показати, як валяється в ліжку в одному теплому білому халаті і незадоволено висловлюється про холоди. За словами Богдан, з такими морозами нічого робити і нікуди йти не хочеться:

"Коли за вікном -14 і не хочеться виходити. Бублик теж не хоче», - пише Ганна під новими кадрами.

Нагадавши, Обраниця " Холостяка "Заливако Анна Богдан влаштувала струс для м'язів вперше за місяць:" такої довгої перерви я...".

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан з " Холостяка "захопила новим образом і поділися секретом:"щоб зима вдалася...".

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако зворушив привітанням для Анни Богдан:"мої улюблені ноги".