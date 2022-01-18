Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна Богдан показала свою маму, которая хозяйничала на кухне. Женщина была одета в теплый спортивный костюм и фартук. Она показал дочке язык и продолжила готовить. Стоит отметить, что мама Анны прекрасно выглядит. Сразу видно, в кого девушка пошла красотой.

«Приехала я, значит, к мамулечке в гости, а она тут готовит вкусняшки. Я самая первая. Ждем остальных гостей», - отметила Анна.

Она рассказала, что их семейные посиделки всегда очень шумные и веселые. По словам девушки, перекричать друг друга на застольях просто невозможно.

Также Богдан показала домашнего питомца своей мамы. Она сфотографировала огромного белого кота, который лежал на кровати.

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«Сейчас буду тискать. Очень-очень долго. Почему они так смешно спят?», - подписала фото блогерша.

Напомним, что Анна Богдан похвасталась формами в тонком платье: "Хочу и буду".

А еще Politeka писала, что Анна Богдан показала семейную идиллию вместе с Заливако: "Мы сегодня няньки".

Также Politeka сообщала, что Анна Богдан в эффектной юбке похвасталась бесконечными ногами: фото.